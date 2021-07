Présidé par Spike Lee, qui devient le premier Noir à occuper cette fonction prestigieuse, le Festival de Cannes 2021 a la programmation faste.

Tout le monde s'en souvient. Certains l'ont pleurée. L'édition 2020 du Festival de Cannes avait été repoussée puis annulée en raison de la crise sanitaire. Alors que l'organisation dévoilait le 24 juin la composition d'un jury pour le coup majoritairement féminin (avec notamment Maggie Gyllenhaal, Mélanie Laurent et... Mylène Farmer), la 74e édition de l'évènement cinéphile planétaire s'ouvre ce mardi sur la Croisette. C'est l'actrice Doria Tillier (La Belle Époque, Monsieur et Madame Adelman) qui sera la maîtresse des cérémonies d'ouverture et de fermeture. Présidé par le réalisateur militant Spike Lee, qui devient le premier Noir à occuper cette fonction prestigieuse (ça devait déjà être le cas l'an dernier), le Festival de Cannes 2021 a la programmation faste. BeTV diffuse également la minisérie Small Axe, présélectionnée l'année passée, et Antoinette dans les Cévennes, qui a reçu le label Cannes 2020.