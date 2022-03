3 star star star star star

Avec beaucoup de justesse et de sobriété, cette minisérie scrute la condition de cette maman solo constamment sur la sellette, aspirée par les sables mouvants de la suspicion.

Quand sa carte est refusée à la caisse du supermarché, Pauline sait que c'est encore un coup de son ex-mari, qui ne finit pas de vouloir la contrôler, l'humilier. Pauline est une femme fragilisée, une mère aux abois. Lorsque son ex est retr...

Quand sa carte est refusée à la caisse du supermarché, Pauline sait que c'est encore un coup de son ex-mari, qui ne finit pas de vouloir la contrôler, l'humilier. Pauline est une femme fragilisée, une mère aux abois. Lorsque son ex est retrouvé mort en bas d'un échafaudage, à son domicile, elle est immédiatement soupçonnée de meurtre. Entraînée dans la spirale, Pauline n'est juste pas armée pour se défendre. Avec beaucoup de justesse et de sobriété, cette minisérie scrute la condition de cette maman solo constamment sur la sellette, aspirée par les sables mouvants de la suspicion. Les mères célibataires comptent parmi les franges les plus paupérisées de France, errant dans un vide social et judiciaire. Dans le rôle de Pauline, Ophélia Kolb livre une performance sur le fil du rasoir. Face à elle, Grace Seri et Sylvie Testud incarnent la mécanique judiciaire qui aliène jusqu'à ses représentantes. La réalisation joue avec grâce le jeu des confusions, nourrie par des dialogues à l'os, et cingle la violence intime, sociale et institutionnelle.