Elles s'appellent Nadia, Rima, Barbara, Aurélie, Leila, Myriam... Elles font partie de la minorité de femmes (14%) qui ont réussi à s'imposer dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En un mot: du code.

Elles ont hacké un système que les représentations habituelles, centrées sur l'image du geek, renvoient immanquablement au masculin. Safia Kessas piste leur parcours, leur travail, et le formidable enthousiasme qui les guide. Cette diversité et cette créativité peinent à cacher le déséquilibre et le déficit d'égalité qui minent le monde de la tech en Belgique. Rythmé par une astucieuse mise en scène pop, le documentaire laisse la caméra s'attarder sur la matière humaine qui se frotte au plafond de verre, contemple la possibilité du renoncement ou fait le choix de la persévérance et de l'innovation. À travers le destin de ces femmes inspirantes, Safia Kessas rend perceptible les désordres d'un marché de l'emploi miné par les clichés, qui a tout intérêt à ne plus se couper d'un contingent féminin bourré de talents.