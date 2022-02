[à la télé ce soir] Burning

4 star star star star star

Le film de genre, en particulier l'horreur et le thriller, ne cesse de féconder un cinéma coréen devenu l'un des plus passionnants de notre début de millénaire. Burning illustre le second domaine avec une force indéniable et un grand pouvoir de fascination.

© capelight pictures

Ce thriller a pour protagoniste un jeune livreur de Séoul, qui retrouve dans la capitale une ancienne camarade de classe, laquelle travaille dans l'événeme... Ce thriller a pour protagoniste un jeune livreur de Séoul, qui retrouve dans la capitale une ancienne camarade de classe, laquelle travaille dans l'événementiel. Ils vont entamer une relation, mais quand la jeune femme reviendra d'un voyage en Afrique, ce sera en compagnie d'un garçon fortuné et secret. Un triangle se formera, dont la géométrie prendra des détours surprenants, inquiétants... Sur fond de vision d'une société où l'on peut étouffer, Lee Chang-dong nous entraîne dans un suspense par endroits digne de Hitchcock, tout en exhalant un romantisme teinté d'introspection. Formellement accompli, un vertige de film qui nous fait vaciller au bord du vide.