3 star star star star star

Le documentaire de Gregory Monro raconte le divertissement de masse à la charnière du XIXe et du XXe siècle.

Rodéo, jeux de lasso, tir au fusil, chasse au bison et attaque de diligence... Le 2 avril 1905, après une tournée triomphale aux États-Unis, le Buffalo Bill's Wild West Show plante ses tentes au pied de la tour Eiffel et entame un périple français d'une centaine de dates. L'homme à la barbichette légendaire, héros de plusieurs milliers d'ouvrages, a inventé le spectacle du Far West et l'a raconté aux Européens. Comment William Frederick Cody (son vrai nom), fils d'un abolitionniste tué par des esclavagistes, a-t-il conçu et mis en scène l'Histoire américaine, fait tourner une entreprise de plus de 800 employés et un demi-millier d'animaux? Quelle influence a-t-il, par ailleurs, exercée sur la culture populaire? Le documentaire de Gregory Monro raconte le divertissement de masse à la charnière du XIXe et du XXe siècle. L'histoire d'une légende de l'Ouest, d'un artiste hors norme et d'un commercial surdoué qui s'est prononcé pour le droit de vote des femmes à une époque où c'était encore invraisemblable.