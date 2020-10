[À la télé ce soir] Bryan Ferry: Don't Stop the Music

Julien Broquet Journaliste musique et télé

Dandy du rock et inventeur du glam chic au début des années 70 (il a célébré les noces du glamour américain et du raffinement européen), Bryan Ferry a traversé les décennies et les modes non sans se fourvoyer avec ses tubes sirupeux.

© ARTE FRANCE

Venu d'une famille pauvre et d'un bassin minier du nord de l'Angleterre, Ferry est un enfant de l'État-providence. Il a étudié à la Faculté des Beaux-Arts de Newcastle et aurait en d'aut... Venu d'une famille pauvre et d'un bassin minier du nord de l'Angleterre, Ferry est un enfant de l'État-providence. Il a étudié à la Faculté des Beaux-Arts de Newcastle et aurait en d'autres temps -c'est lui qui le dit- terminé à l'usine. Dans Don't Stop the Music, il parle de sa première apparition sur scène (il jouait du Shakespeare), de sa relation au cinéma, du collage qu'il a expérimenté dans ses chansons, lui qui a tant aimé jouer avec les instruments, le son et les textures... Le fondateur de Roxy Music, crooner et séducteur, évoque aussi bien sûr inévitablement les femmes. Il explique l'effet qu'exercent sur lui leurs voix, raconte celles qui ont figuré sur ses mythiques pochettes (Amanda Lear, Jerry Hall, Lucy Helmore). Un docu intéressant mais pas dingue non plus, co-écrit par l'ancien rédac chef musique des Inrocks Jean-Daniel Beauvallet.

