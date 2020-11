3 star star star star star

Vincent Detours et Dominique Henry retracent l'apprentissage de trois jeunes garçons qu'ils ont suivis entre leurs dix et leurs treize ans.

"Passe un coup de fil à ta maman pour lui dire: "j'ai gagné et je ne suis pas abîmé"..." Vasken, Amédéo et Guillaume ne sont pas encore des adolescents. Aux pelouses et aux tacles, aux parquets et aux paniers, à la terre battue et aux filets, ils ont préféré le ring et les gants. Vasken, Amédéo et Guillaume sont de jeunes boxeurs qui rêvent de gloire et de KO. Ils s'entraînent dur, prennent des coups, apprennent la vie. Vincent Detours et Dominique Henry avaient déjà signé il y a quelques années (avec Luc Plantier) un documentaire audio sur le noble art, plongeant dans l'univers des boxeurs amateurs et professionnels du Borinage. Ils retracent cette fois l'apprentissage de trois jeunes garçons qu'ils ont suivis entre leurs dix et leurs treize ans: des galas amateurs aux salles qui sentent le mâle, les vestiaires et la sueur. Il y a les grandes ambitions, les doutes, les nez cassés. Les pleurs aussi, parfois. Pas tant de douleur que de déception. Mohamed Ali a commencé la boxe à douze ans. Mike Tyson à treize. C'est à cet âge en Belgique que l'on peut se mettre à boxer avec un casque en amateur et participer à des combats "éducatifs" où les coups ne sont pas appuyés. Plongée terre à terre dans cette faune sportive, Boxe! a beau être dédié à toutes celles et ceux qui sont un jour montés sur un ring, il ne leur est pas seulement destiné.