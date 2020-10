[À la télé ce soir] Bikers for Trump

Julien Broquet

"On est les Bikers pour Trump. On doit donner une image présidentielle. Si on frappe en premier, on enfreint la loi. On sera vus comme les agresseurs et traités d'extrémistes. Donc essayons tous de rester calmes."

© DR

Le fondateur Chris Cox, un sculpteur sur bois qui crée ses oeuvres à la tronçonneuse, briefe ses fidèles. Tatoué, armé, le sang chaud et la monture rutilante, son gang de motards roule pour le président des États-Unis et entretient des... Le fondateur Chris Cox, un sculpteur sur bois qui crée ses oeuvres à la tronçonneuse, briefe ses fidèles. Tatoué, armé, le sang chaud et la monture rutilante, son gang de motards roule pour le président des États-Unis et entretient des relations privilégiées avec la Maison-Blanche. Il prêche la parole trumpienne, assure la sécurité de ses meetings, lève des fonds auprès des classes populaires et gère les inscriptions sur les listes électorales. Cox a même été chercher les voix des Amish qui vont cette année voter pour la première fois de leur Histoire... Dans un pays qui compte 13 millions de motards, les Bikers for Trump sont un moyen pour le président de rester près du peuple, de capter le pouls de la nation et de tester ses idées auprès de l'Américain moyen. Le documentaire de Sophie Przychodny et Ludovic Gaillard part à la rencontre de ces chevaliers conservateurs de la route qui rêvent d'une Amérique blanche mais ne le disent pas trop fort en tirant le portrait de leur drôle de chef. Revenant aussi sur les liens historiques entre les bikers et les Républicains.

