Le quotidien anglais The Guardian dénonçait récemment la mort de 6.500 ouvriers au Qatar sur les chantiers du Mondial. Certains appellent au boycott mais on n'arrête pas comme ça le monde du fric et la planète football. Un an et quatre mois après leur dernier match de qualification pour l'Euro (un festival offensif contre Chypre au stade roi Baudouin le 19 novembre 2019), les Diables Rouges attaquent ce mercredi les qualifs pour la Coupe du monde 2022 contre leur surprenante bête noire: le Pays de Galles. Un nul à Bruxelles (2014), une défaite à Cardiff (2015) et surtout une élimination en quart de finale de l'Euro (2016)... Les trois dernières confrontations entre les deux formations commencent à dater mais ont toutes tourné à l'avantage de Gareth Bale et des siens. Alors que l'infirmerie se vide, les Belges ont tout en mains pour ne pas louper leur entrée en matière. Ils se déplaceront trois jours plus tard en Tchéquie avant de recevoir la Biélorussie le 30 mars.