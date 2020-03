3 star star star star star

Sitcom spatial, grosse production satirisant La Croisière s'amuse, Titanic et Star Trek, la nouvelle création d'Armando Iannucci n'atteint pas la grandeur comique de son chef-d'oeuvre politiquement incorrect Veep. Parodie des croisières au long cours, du capitalisme, de l'esprit corporate, des nouveaux riches et des raccourcis de la science fiction, Avenue 5 raconte un Costa Concordia du futur, orbitant autour de Saturne, commandé par un capitaine incompétent (Hugh Laurie, Dr House) et piloté par une femme à poigne au langage sans filtre (Lenora Crichlow) qui, suite à un bête incident, doit dériver trois ans avant de revenir sur Terre. Dans un huis-clos qui se sent obligé de lâcher 30 gags à la minute, il y a forcément des creux. Des moments de drôlerie aussi, pas mal de critique sociale, des gros stéréotypes et des perruques un peu lourdingues. Certains se trémousseront d'aise à voir un couple de bourgeois se déchirer dans des dialogues à la sulfateuse, d'autres se lasseront des running gags poussifs et de l'injonction permanente à la rigolade potache.