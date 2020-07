3 star star star star star

Un récit d'apprentissage teinté par la soif d'argent et d'ascension sociale.

Technique, vif, déroutant, Abdel a de l'or dans les pattes. À 18 ans, l'attaquant rouennais entame sa dernière année au prestigieux centre de formation du Havre par lequel sont entre autres passés Paul Pogba, Dimitri Payet et Benjamin Mendy. Abdel a du talent mais il n'est pas le seul. Et dans un monde ultra compétitif où il y a beaucoup plus d'appelés que d'élus, la technique ne suffit pas. Parviendra-t-il à décrocher un contrat pro? À faire avaler ses errements? Fabrice Macaux s'est immergé pendant trois ans dans les vestiaires et autour des pelouses de l'école des jeunes normande. Au départ, il voulait filmer un groupe de jeunes au travail mais suite au vol de ses rushs dans un train après six mois de tournage, il a décidé de se concentrer sur ce gamin qui n'a pas l'option frein à main, et qu'il suit avec ses entraîneurs, ses potes, ses équipiers, sa famille, son agent... Un récit d'apprentissage teinté par la soif d'argent et d'ascension sociale.