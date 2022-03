4 star star star star star

Kathryn Bigelow (Point Break, Strange Days, Démineurs, Detroit)affiche déjà les promesses que sa superbe trajectoire concrétisera spectaculairement!

Venus du sud, ils sillonnent l'ouest des États-Unis dans un camping-car aux vitres soigneusement obturées. Quand ils font étape, la nuit se teinte du sang des bêtes ou des humains qui leur sert de repas. Car ce sont des vampires, un petit groupe furtif uni par des liens forts mais aussi miné par des conflits latents. Comment un garçon de ferme deviendra, non sans résistance, membre de la bande, et comment son arrivée va troubler l'ordinaire prédateur de sa nouvelle "famille", Aux frontières de l'aube nous le narre de la plus fascinante façon. Kathryn Bigelow a écrit le scénario avec Eric Red (auteur du script du terrifiant Hitcher). Elle filme avec un flair visuel et un sens des personnages intenses un film de vampires singulier, aux confins du néo-western et du fantastique. La future réalisatrice de Point Break, Strange Days, Démineurs et Detroit affiche déjà les promesses que sa superbe trajectoire concrétisera spectaculairement!