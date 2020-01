3 star star star star star

On l'avait cru mort, enterré sous les ruines de Berlin. Alors que l'antisémitisme est en recrudescence, qu'en Alsace des citoyens se sont mis à patrouiller bénévolement dans les cimetières israélites pour lutter contre les profanations, ce documentaire d'Ilan Ziv (Capitalisme, Terrorisme, raison d'État...) démontre à travers l'Histoire et le monde comment la haine de l'autre, celle du Juif, a été instrumentalisée et s'est inscrite à ce point dans le temps qu'elle est ancrée dans notre présent. Comment l'antisémitisme a-t-il pu survivre à Adolf Hitler? D'où viennent les stéréotypes qui tuent? Dit par la comédienne Rachida Brakni, Antisémitismes revient entre autres sur le sort d'Alfred Dreyfus, sur la Seconde Guerre mondiale, la naissance d'Israël, l'affaire Merah, le cas Dieudonné et l'assassinat sauvage en France de Mireille Knoll, une rescapée du Vél' d'Hiv' âgée de 85 ans... Il révèle aussi d'où vient cette association mentale récurrente des Juifs avec le pouvoir, la conspiration et l'argent. Le genre de documentaire nécessaire dans l'explosif contexte actuel.