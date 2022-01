4 star star star star star

Réalisé par feu Dennis Berry, son dernier mari, Anna Karina, souviens-toi retrace la vie et la carrière d'une irrésistible Danoise qui regarde des extraits de ses films et commente les grandes étapes de sa vie.

Née en pleine occupation allemande, elle raconte que sa mère ne lui a jamais préparé un repas et ne l'a même pas embrassée une seule fois. Elle l'a aussi privée de son père, coupable d'adultère. Enfant livrée à elle-même qui s'achetait des places de cinéma en vendant un journal...

Née en pleine occupation allemande, elle raconte que sa mère ne lui a jamais préparé un repas et ne l'a même pas embrassée une seule fois. Elle l'a aussi privée de son père, coupable d'adultère. Enfant livrée à elle-même qui s'achetait des places de cinéma en vendant un journal communiste à la criée sur le port de Copenhague, Hanne Karin Bayer a fini par jouer dans plus de 60 films et faire tourner toutes les têtes. "Tout à coup, on a vu une petite fille. Vraiment très sale. Style beatnik d'aujourd'hui avec un vieil imperméable d'homme, des chaussures éculées. Et un regard extraordinaire qui dévorait les gens autour d'elle", se souvient Catherine Harlé, la directrice de l'agence de mannequins qui l'a découverte. Coco Chanel lui trouvera le nom d'Anna Karina. Jean-Luc Godard la repèrera dans une pub pour du savon avant de l'embaucher pour Le Petit Soldat (le film leur vaudra des menaces de mort) et de l'épouser. Réalisé par feu Dennis Berry, son dernier mari, Anna Karina, souviens-toi retrace la vie et la carrière d'une irrésistible Danoise qui regarde des extraits de ses films et commente les grandes étapes de sa vie. Une comédienne qui a frayé avec la Nouvelle Vague, a collaboré avec Gainsbourg et Visconti et est passée derrière la caméra (Vivre ensemble) quand c'était encore très rare pour une actrice.