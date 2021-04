3 star star star star star

La fin de son mandat est l'une des meilleures choses qui soient arrivées au monde en cette triste année 2020. Donald Trump fut et restera, on l'espère, l'un des présidents les plus controversés de l'Histoire. Il a piétiné les conventions et a fait rayonner de toute sa bêtise le racisme, la misogynie et le complotisme... Ses conseillers et des chefs d'état racontent comment l'ancien magnat de l'immobilier new-yorkais a bousculé l'ordre international et mené l'Amérique au seuil d'une guerre nucléaire. Le documentaire fouillé et saisissant de Norma Percy se faufile dans les coulisses diplomatiques d'un nationaliste qui n'a cessé de marteler cette "Amérique d'abord" qui a changé l'équilibre mondial. En trois épisodes rythmés par de nombreux témoins (Steve Bannon, François Hollande...), America First décortique ses relations avec l'Europe, son implication au Moyen-Orient et son combat en Asie pour la suprématie économique. Ou quand un businessman impulsif et sans scrupules devient l'un des hommes les plus puissants de la planète.