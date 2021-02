3 star star star star star

Un docu classique, passionnant et dans l'air du temps.

Né en 1898, il a dessiné des banques, des usines, des sièges sociaux et des églises. Il a mené à bien 300 projets dans le monde entier et plus de 200 n'ont jamais été réalisés. Adepte du fonctionnalisme et pionnier du design organique, Alvar Aalto fut l'une des grandes figures de l'architecture au XXe siècle. Magicien des formes, moderniste et humaniste, l'architecte, dessinateur, urbaniste et designer finlandais a défendu tout au long de sa carrière une vision de l'habitat proche de la nature et de l'humain et visait à trouver le meilleur logement d'un point de vue social, psychologique et environnemental. Le documentaire de Virpi Suutari retrace le parcours de ce génie à l'humour grivois, amoureux des petites gens, qui a créé des objets usuels emblématiques comme le vase Savoy et avait pour intention de fonder un bureau avec un physicien et un médecin (il avait même trouvé une île pour ça) afin de penser un cadre de vie idéal pour l'homme. Un docu classique, passionnant et dans l'air du temps.