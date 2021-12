3 star star star star star

De la littérature au cinéma en passant par le petit écran, 100 ans de suspense raconte la mère d'Hercule Poirot et de Miss Marple.

Elle serait la première Occidentale à s'être mise debout sur une planche de surf. Elle a inventé la grande scène de la révélation finale et le duo du détective et de son acolyte un peu naïf. écrivaine parmi les plus prolifiques du Royaume-Uni, Agatha Christie a créé un genre qui traverse le temps. Ses ouvrages se sont vendus à 2 milliards d'exemplaires, faisant d'elle l'autrice la plus lue dans le monde. Un siècle après la parution de son premier roman en Angleterre, alors qu'Hollywood proposera en février une nouvelle adaptation de Mort sur le Nil, Sean Davison revient sur dix de ses plus grandes oeuvres. Le Crime de l'Orient-Express, Ils étaient dix (Les Dix Petits Nègres), Cinq petits cochons... De la littérature au cinéma en passant par le petit écran, 100 ans de suspense raconte la mère d'Hercule Poirot et de Miss Marple. Comment un petit Belge moustachu et une vieille dame sont devenus les détectives les plus célèbres du monde. Un docu qui vaut surtout par un enregistrement audio inédit de la romancière retrouvé par sa famille à la fin des années 80.