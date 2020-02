3 star star star star star

S'il est toujours interdit en France, où seules la médecine et la justice y ont un accès légal, le test ADN reste commodément disponible sur Internet. Que ce soit par curiosité de la géographie généalogique ou l'irrépressible espoir d'un jour pouvoir remonter le fil d'une famille qu'ils n'ont jamais connue, nombre de citoyens, souvent à bout d'avoir pendant toute une vie décortiqué les archives administratives, bravent la loi pour faire analyser leurs gènes à l'étranger. Un séquençage et quelques algorithmes plus tard, les voici mieux armés pour déterrer d'antiques secrets de famille qui resurgiront pour le meilleur ou pour le pire. En chemin se posent les questions du fonctionnement d'un marché en plein essor, de l'éthique, du stockage et de l'exploitation de telles données révélées. On suit donc, non sans partager une émotion indubitablement communicative, l'itinéraire et le combat de quelques destins brisés par le manque et l'incompréhension, à l'aube de lever le voile sur leurs racines enfouies.