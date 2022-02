4 star star star star star

Quel régal que cette comédie burlesque, amoureuse et loufoque, écrite, réalisée et interprétée par le formidable Albert Dupontel!

Lequel s'y réserve un rôle de cambrioleur soupçonné de meurtres atroces, dont la trajectoire croise intimement, un soir de réveillon, celle d'une juge quelque peu coincée, jouée par une Sandrine Kiberlain plus épatante que jamais. Comment la magistrate se retrouvera enceinte du criminel, avec des conséquences délirantes sur leurs vies respectives et l'enquête visant le suspect, le film le narre avec brio. Dupontel, en forme olympique, a tout bon tant dans la satire sociale (du milieu judiciaire) que dans une histoire d'amour dingue à la fois hilarante et touchante. Et cela sur un rythme digne des Marx Brothers, avec en prime le plein d'idées formelles et des seconds rôles marquants (tenus entre autres par Nicolas Marié et notre Bouli Lanners). En guise de cerise sur le gâteau, le grand Terry Gilliam apparaît dans un personnage dont nous vous laissons la surprise.