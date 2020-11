2 star star star star star

Avec Anne-Élisabeth Lemoine et Patrick Cohen, un rendez-vous banal qui ne brillera que grâce à ses invités.

Le nom de l'émission fait référence à la recommandation gouvernementale française de ne pas se réunir à plus de six personnes pour ralentir la propagation du Covid. Programmé du lundi au jeudi en seconde partie de soirée et enregistré l'après-midi sur le plateau de C à vous pour respecter le couvre-feu en vigueur à Paris, 6 à la maison est un rendez-vous quotidien culturel. Quatre invités (ça va de Richard Berry à Pierre Perret en passant par Julien Doré et Thierry Ardisson) y racontent le compte dans un salon cosy et une ambiance plutôt relax. Un petit coup de pouce à la culture bienvenu en ces temps de chômage technique. Sauf que l'émission ne brille pas par sa clairvoyance, son humour ou son ambiance. Le tandem composé d'Anne-Élisabeth Lemoine et de Patrick Cohen (la présentatrice de C à vous justement et pas le plus sain de ses chroniqueurs) emmène ce rendez-vous banal qui ne brillera que grâce à ses invités.