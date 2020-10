4 star star star star star

Vingt ans après le merveilleux Fargo, Frances McDormand retrouve un rôle principal à sa mesure.

Frances McDormand est une actrice au talent exceptionnel, à laquelle trop peu de cinéastes accordent malheureusement la tête d'affiche qu'elle mérite pourtant. Vingt ans après le merveilleux Fargo, elle retrouve un rôle principal à sa mesure dans...

Frances McDormand est une actrice au talent exceptionnel, à laquelle trop peu de cinéastes accordent malheureusement la tête d'affiche qu'elle mérite pourtant. Vingt ans après le merveilleux Fargo, elle retrouve un rôle principal à sa mesure dans 3 Billboards, les panneaux de la vengeance. Elle y incarne Mildred Hayes, mère d'une fille dont le viol et le meurtre n'ont pas étés élucidé. À bout de patience, elle loue trois grands panneaux d'affichage pour y placer des messages questionnant le chef de la police locale sur l'absence d'arrestation sept mois après les faits. Son initiative fait grand bruit dans la petite ville d'Ebbing, dans le Missouri. D'autant que la mère courage n'en restera pas là... Entre drame et humour noir, Martin McDonagh (Bons baisers de Bruges) réussit un film aussi profondément original que prenant, d'où se dégagent tout à la fois une critique frontale d'une certaine Amérique et une bienveillance absolue envers des personnages saisis dans leur plus touchante humanité. McDormand, superbe, est bien entourée par Sam Rockwell et Woody Harrelson.