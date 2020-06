3 star star star star star

Un bon moment à partager, avec Isabelle Carré, Karin Viard, André Dussollier et Sergi López.

Un petit village du Sud de la France, à l'heure de l'été. Caroline (Isabelle Carré) y débarque suite au décès de sa mère, dont elle doit d'urgence organiser les funérailles. Elle est accueillie par Pattie (Karin Viard), une femme qui multiplie les aventures amoureuses avec des hommes de la région. À la veille des festivités du 15 août, le corps de la défunte maman va soudainement disparaître... Son interprétation très goûteuse (il y a aussi l'excellent Dussollier et Sergi López) est le premier atout du film des frères Larrieu. Mais il y a aussi ce ton particulier que savent presque toujours trouver les réalisateurs de L'amour est un crime parfait, des Derniers jours du monde et de Peindre ou faire l'amour. L'énigme posée par le scénario, la drôlerie des situations et la franchise bucolique de l'évocation du sexe s'allient bien joliment pour faire de 21 nuits avec Pattie un bon moment à partager.