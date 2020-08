Il n'y a plus de saison depuis l'arrivée du coronavirus: le Tour de France commence ce samedi à l'aube de la rentrée scolaire.

Il n'y a plus de saison depuis l'arrivée du coronavirus. La finale de la Ligue des champions se joue pendant les vacances. Roland-Garros se dispute sur septembre et octobre. De quoi faire perdre toute notion du calendrier aux amateurs de sport les plus chevronnés. En attendant le Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège et Paris-Roubaix qui ont troqué le printemps contre les feuilles glissantes de l'automne, c'est le Tour de France qui commence ce samedi à l'aube de la rentrée scolaire. Un parcours qui ne quitte pas le sol hexagonal, huit étapes de montagne, pas de contre-la-montre par équipe, un seul individuel... Qui viendra écrire son nom sous celui d'Egan Bernal et ramènera le maillot jaune sur les Champs-Élysées? Le premier Colombien à avoir remporté la Grande Boucle semble être l'un des principaux favoris à sa succession. Et si l'on s'en réfère aux cotes des bookmakers, Thibaut Pinot, Tom Dumoulin et surtout le grimpeur slovène Primoz Roglic sont les plus à même de le détrôner. C'est reparti pour un Tour...