Créée en 1991 par Hubert Curien, alors ministre français de la Recherche et de l'Espace, la Fête de la Science propose chaque année des milliers d'événements originaux et participatifs pour sensibiliser les publics à la science et à ses enjeux, favoriser le partage des savoirs entre chercheurs et citoyens, valoriser le travail de la communauté scientifique et susciter des vocations chez les jeunes. Enquêtes archéologiques en Égypte, série documentaire sur le rôle de l'eau dans nos civilisations... Toujours sur la balle, Arte propose cinq documentaires ce samedi pour célébrer comme il se doit un événement ayant pour thème "Eureka, l'émotion de la découverte" qui se déroulera du 1er au 11 octobre en France métropolitaine et du 5 au 15 novembre en Outre-mer et à l'international. En soirée, la chaîne franco-allemande s'intéressera aux débuts héroïques de deux fous volants et de leurs drôles de machines: Blériot, l'impossible traversée (20h50) et Claude Dornier, pionnier de l'aviation (22h25).