Ensemble d'actes, de paroles et d'objets, codifiés de façon stricte, fondé sur la croyance en l'efficacité d'entités non humaines et approprié à des situations spécifiques de l'existence (merci Larousse), le rituel accompagne depuis la nuit des temps la vie des hommes. En Éthiopie, on défie le vide pour présenter son enfant à Dieu. En Inde, on se jette de la poudre colorée au visage à l'occasion de l'équinoxe de printemps. Et au Guatemala, on communique avec ses ancêtres à l'aide de cerfs-volants pour la Toussaint. C'est ce que raconte Anne-Sylvie Malbrancke en quinze épisodes de 26 minutes. Docteur en anthropologie et spécialiste de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Malbrancke y entame son périple et y suit le peuple Baining, dont les hommes dansent masqués plusieurs fois sur l'année au-dessus d'un immense brasier. Naissance, mort, passage à l'âge adulte... Ce rituel où ils se montrent plus forts que la nature et que les flammes accompagne toutes les étapes de leur passage sur terre. En prise avec le réel et joliment filmée, cette série documentaire offre une vision différente et bienveillante de l'autre. Nécessaire.