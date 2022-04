[à la télé ce dimanche] Tour des Flandres

Julien Broquet Journaliste musique et télé

Wout Van Aert est en toute grande forme en ce début de saison. Vainqueur en 2020 des Strade Bianche et de Milan-San Remo, l'an dernier de Gand-Wevelgem et de l'Amstel Gold Race, le coureur aussi à l'aise sur route que dans les labourés a déjà remporté le circuit Het Nieuwsblad et le Grand Prix de l'E3 alors que l'année cycliste ne fait que commencer.

© belga image

Van Aert, qui n'est que le sixième coureur de l'Histoire à s'imposer sur ces deux épreuves la même saison, est même le premier champion de Belgique en titre à gagner l'E3 depuis un cert... Van Aert, qui n'est que le sixième coureur de l'Histoire à s'imposer sur ces deux épreuves la même saison, est même le premier champion de Belgique en titre à gagner l'E3 depuis un certain Rik Van Looy en 1964. L'homme à abattre sur le Tour des Flandres? L'équipe même plutôt, tant les Jumbo Visma (Laporte a beau s'être fait piéger à Gand-Wevelgem par l'Érythréen Biniam Girmay) se montrent conquérants. Si Patrick Lefevere, le manager des Quick-Step qui accumulent les victoires sur le Ronde et Paris-Roubaix printemps après printemps, dit aborder les Flandriennes avec sérénité, c'est peut-être plutôt de l'Alpecin-Fenix Mathieu van der Poel et du Slovène Tadej Pogacar que du tenant du titre Kasper Asgreen dont van Aert et ses équipiers doivent se méfier. Nul doute que les outsiders Mohoric, Stuyven, Kristoff, Pedersen et autre Turgis auront à coeur de faire taire ces pronostics.