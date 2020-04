A l'initiative de Lady Gaga et avec l'appui de l'OMS, des artistes, dont Angèle, rendent hommage au personnel soignant chez eux, cette nuit de samedi à dimanche. Vidéos.

En guise d'hommage à ceux qui se battent en première ligne contre le coronavirus, la chanteuse Lady Gaga a initié un concert 'confiné' qui réunit de nombreux grands artistes dont Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Alicia Keys, Amy Poehler, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong van Green Day, Burna Boy, Chris Martin, Camila Cabello, Céline Dion, David Beckham, Eddie Vedder, Ellen Degeneres, Elton John, FINNEAS, Idris en Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer Lopez, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Matthew McConaughey, Opra Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, The Rolling Stones, Shah Rukh Khan, Sam Smith, Sam Menzes, Stevie Wonder, Taylor Swift et Victoria Beckham.

