Zwangere Guy, rappeur taille BXL

Laurent Hoebrechts Journaliste musique

Wie is Guy? Garçon sensible, rappeur zwanzeur, street philosophe: Zwangere Guy est un peu tout ça à la fois. La preuve avec un premier album qui cartonne, mélangeant poésie des grands boulevards et démons intérieurs. En flamand dans le texte, et avec Bruxelles comme décor incontournable.

"Le hip-hop, c'est avant tout une manière de régler mes comptes."