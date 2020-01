La journée d'ouverture du festival de Dour, le 15 juillet, sera marquée de quatre cartes blanches octroyées à Zwangere Guy, Carl Cox, AZF et Africa Express. Les quatre artistes occuperont chacun une scène, sur laquelle ils auront tout le loisir d'inviter d'autres musiciens voire, pourquoi pas, des représentants d'autres disciplines.

Pour sa première fois à Dour, Carl Cox sera aux manettes dans la Red Bull Elektropedia Balzaal. Le vétéran de l'acid house et pionnier de la dance music est actif depuis les années 80, époque à laquelle il faisait ses armes sur les scènes des raves anglaises.

Zwangere Guy occupera lui la Boombox. Le Bruxellois, qui a été récompensé des prix du meilleur album, de la meilleure chanson et du meilleur concert aux Red Bull Elektropedia Awards 2019 promet d'enflammer la scène au chapiteau mauve.

AZF inaugurera une des deux nouvelles scènes de cette édition. La Chaufferie devrait donc vibrer au rythme techno de la fondatrice du collectif 'Qui embrouille qui' tandis qu'Africa Express sera aux manettes de La Petite Maison dans la Prairie.

Le festival se tiendra du 15 au 19 juillet. Infos et tickets: www.dourfestival.eu

