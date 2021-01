Avec quatre nouveaux noms annoncés à son affiche, le festival Couleur Café veut nous donner autant de "bonnes raisons pour continuer à rêver".

"Les vaccinations sont en cours, les premiers concerts "test" à l'étranger semblent être un succès et les tests rapides se démarquent comme solution supplémentaire. Bref: la fin du tunnel est en vue!", s'enthousiasme Couleur Café dans le communiqué qui annonce quatre nouveaux noms à son affiche 2021.

Le Bruxellois Zwangere Guy et le Français Panda Dub s'ajoutent à la programmation du premier jour du festival Couleur Café, le vendredi 25 juin. La rappeuse anglaise Little Simz et la chanteuse capeverdienne Mayra Andrade seront quant à elles à l'honneur le samedi.

Ces artistes rejoignent les six déjà annoncés, parmi lesquels Roméo Elvis, Brihang, Shaggy et Fally Ipupa. La liste complète est à retrouver sur le site web de l'événement et d'autres noms suivront bientôt, fait savoir l'organisation.

"Les vaccinations sont en cours, les premiers concerts "test" à l'étranger semblent être un succès et les tests rapides se démarquent comme solution supplémentaire. Bref: la fin du tunnel est en vue!", s'enthousiasme Couleur Café dans le communiqué qui annonce quatre nouveaux noms à son affiche 2021. Le Bruxellois Zwangere Guy et le Français Panda Dub s'ajoutent à la programmation du premier jour du festival Couleur Café, le vendredi 25 juin. La rappeuse anglaise Little Simz et la chanteuse capeverdienne Mayra Andrade seront quant à elles à l'honneur le samedi.Ces artistes rejoignent les six déjà annoncés, parmi lesquels Roméo Elvis, Brihang, Shaggy et Fally Ipupa. La liste complète est à retrouver sur le site web de l'événement et d'autres noms suivront bientôt, fait savoir l'organisation.