Werchter Parklife: les photos de Balthazar, Sohnarr et de l'ambiance

Étienne Tordoir Photographe

Pour la deuxième année consécutive, Rock Werchter a dû faire une croix sur sa traditionnelle affiche XXL. À la place, les organisateurs relancent et étendent la formule alternative inaugurée l'an dernier. Soit, sur la plaine brabançonne, une série de concerts auxquels les spectateurs assistent assis, et par bulle de quatre personnes maximum. Ce jeudi, c'est Balthazar et le nouveau groupe de son ex-violoniste Patricia Vanneste qui ouvraient les hostilités: voici les photos d'Etienne Tordoir.

Werchter Parklife, 1er juillet 2021