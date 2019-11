Le festival pop-up Werchter Boutique, auquel devait jouer Billie Eilish, a été annulé. Mais le concert de cette dernière est maintenu et déplacé au Sportpaleis d'Anvers.

Live Nation a annoncé que le concert de Billie Eilish, prévu le 19 juillet, n'aurait pas lieu sur le site du festival de Werchter, mais bien au Sportpaleis d'Anvers. La Police Fédérale a remis un avis négatif car ses effectifs seront déjà concentrés sur les festivals de Tomorrowland et de Dour le 19 juillet. Elle ne pourra par conséquent pas assurer la sécurité d'un événement d'envergure supplémentaire à cette même date. Werchter Boutique pop-up est donc annulé et les tickets seront remboursés.

La venue de Billie Eilish en Belgique est toutefois maintenue, et déplacée au Sportpaleis d'Anvers. La vente des nouveaux billets (89 euros!) débutera le samedi 7 décembre à 10h via proximusgoformusic.be et teleticketservice.com. Les fans qui avaient déjà un billet pour Werchter Boutique auront accès à une prévente exclusive.

La première partie sera assurée par Finneas, soit le projet solo du frère de Billie Eilish, qui l'accompagne également sur scène.

La discussion sur la possibilité d'un septième jour de concert sur le site du festival à Werchter est donc terminée. En principe, seuls six jours de festival par an peuvent être organisés. Live Nation voulait une exception à cette règle, mais les communes concernées ne semblaient pas très enthousiastes.

Ci-dessous, les récentes prestations de Billie Eilish aux American Music Awards et à l'émission Saturday Night Live: