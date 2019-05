LE NOUVEAU GROUPE DU BATTEUR DE LA JUNGLE ET DU GUITARISTE DE MONT-DORÉ, DONT LE NOM EST UNE INSULTE FLAGRANTE À LA NÉTIQUETTE, PRÉSENTE ICI SON CLIP EN EXCLUSIVITÉ.

DUO BASSE/BATTERIE "BIEN NOISE QUI JOUE BIEN FORT, SAUPOUDRÉ DE BIZARRERIES BIEN GEEK ET QUI TRANSPIRE BIEN COMME IL FAUT", ALL CAPS A SORTI UN SOLIDE PREMIER EP INSTRUMENTAL EN DÉBUT D'ANNÉE CHEZ BLACK BASSET RECORDS: ALL'S WELL THAT ENDS WELL. AUJOURD'HUI, L'IMPECCABLE MORCEAU QUI LE CLÔTURE, MASLOW PYRAMID, SE VOIT GRATIFIÉ D'UN CLIP GÉOMÉTRIQUE ANIMÉ PAR QUENTIN HEROGUER. DE QUOI ACHEVER DE NOUS DONNER L'ENVIE D'ALLER VOIR CE QUE VAUT LE GROUPE SUR SCÈNE (PAS BEAUCOUP D'INQUIÉTUDE À SE FAIRE DE CE CÔTÉ-LÀ, CONNAISSANT L'ÉNERGIE DES GAILLARDS DANS LEURS AUTRES PROJETS).

PROCHAINS CONCERTS PRÉVUS: LE 19/5 AU PARAPLUIE NATIONAL À BINCHE, LE 24/5 AU SOGRADY À AACHEN, LE 28/6 AU BEAR ROCK FESTIVAL À ANDENNE, LE 29/6 AU MAGASIN 4 À BRUXELLES, LE 18/7 AU ROCKERILL À CHARLEROI...