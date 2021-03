La coupe de champagne servie, les pétales de rose qui relient le jacuzzi au lit King size, une lumière tamisée et ça y est, vous êtes dans les conditions parfaites pour écouter du Barry White ou encore : le mielleux Leave The Door Open, premier titre du super groupe Silk Sonic formé par Anderson Paak & Bruno Mars.

Un nom trouvé par le bassiste Bootsy Collins qui fait une apparition éclair dans le clip de Leave The Door Open : Silk Sonic est né. Le couteau suisse Bruno Mars et le rappeur-batteur Anderson Paak, tous deux issus de la nouvelle scène soul américaine ont annoncé s'être confinés ensemble pour composer ce morceau et l'album dont il est issu, sobrement intitulé An Evening With Silk Sonic, qui sortira dans les prochains mois.

C'est dans la plus pure tradition musicale et visuelle des seventies que se situe Leave The Door Open, on peut donc s'attendre à ce que le reste de l'album soit dans la même veine. Amateurs nostalgiques de la musique de Marvin Gaye ou Stevie Wonder, vous allez être servis. Chorégraphies qui n'auraient pas fait tache dans un clip de disco, lunettes de soleil sur le nez, le clip nous présente une recette qui a déjà fait ses preuves.

Rappelons que les deux musiciens sont des tauliers des Grammy awards. Pete Gene Hernandez (plus connus sous son nom de scène Bruno Mars) en comptabilise sept pour son album 24k Magic sorti en 2018 et Anderson Paak, trois pour le moment, mais en brigue encore quelques-uns en 2021 (meilleure collaboration rap/chant et meilleur clip vidéo pour Lockdown qui comme son nom l'indique, est plutôt en phase avec l'actualité 2020/2021).

Charles Christiaens

