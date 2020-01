L'artiste française se produira le lundi 20 juillet aux Francofolies de Spa, 12 ans après sa dernière apparition sur la scène spadoise, ont annoncé vendredi les organisateurs du festival qui se déroulera du 17 au 20 juillet prochains. Ils ont également confirmé la venue de Marc Lavoine en date du 19 juillet.

Les deux artistes, qui s'épanouissent tous les deux dans une carrière tant musicale que cinématographique, raviront cet été leurs fans à Spa avec leurs plus grands succès puisqu'ils viennent tous les deux de sortir un best of.

Vanessa Paradis vient en effet de publier Best of & Variations, contenant d'une part ses plus grands succès et d'autre part des duos et raretés ayant émaillé sa carrière. Dans le cadre de cette sortie, elle prolongera sa tournée en salles par une série de festivals dont Spa, où elle n'avait plus été à l'affiche depuis 2008. Le chanteur M, qui avait assuré à l'époque la direction musicale de son spectacle, lui succédera sur scène. La double tête d'affiche de clôture de cette 29e édition est donc désormais connue.

Les organisateurs ont également annoncé leur première tête d'affiche du 19 juillet en la personne de Marc Lavoine, qui n'était plus venu à Spa depuis 2010. Il proposera au travers de Morceaux d'amour, son dernier album, ses plus grands succès ainsi que quelques nouveaux titres. En 2020, le chanteur officiera également comme coach dans la nouvelle saison de The Voice, avant une tournée l'été prochain.

Ces deux noms s'ajoutent à ceux déjà révélés de Mika, Soprano, M, Hooverphonic et Loïc Nottet.

