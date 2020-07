Contraints de reporter leur édition estivale en 2021 en raison de l'épidémie de Covid-19, les organisateurs des Francofolies de Spa espéraient présenter les mêmes têtes d'affiche l'année prochaine. Les artistes -M- et Vanessa Paradis ne seront pas présents pour la 27e édition du festival.

L'affiche 2021 de la 27e édition des Francofolies de Spa se dessine lentement avec une mauvaise nouvelle pour les fans belges de M et Vanessa Paradis: aucun des deux ne se présentera sur site du festival spadois en 2021.

Les deux artistes avaient été annoncés en clôture d'une édition 2020 qui s'annonçait dense avec, également à l'affiche, Soprano, Stephan Eicher, Marc Lavoine, Christophe Mae, Black M et Mika dont la présence est tout aussi incertaine pour 2021.

Les Francofous se consoleront avec le duo Vitaa/Slimane, confirmé le 25 juillet 2021. Le duo de coaches de "The Voice Belgique" connaît un véritable succès avec VersuS, album de Diamant en France et de Platine en Belgique. L'année 2020 leur a également permis de décrocher le titre de "chanson de l'année" aux dernières Victoires de la musique avec le single "Avant toi".

"Nous sommes effectivement contraints de remanier une partie de notre affiche mais nous savons que l'actualité à venir nous réserve de belles choses et nous permettra de proposer une affiche tout aussi excitante qu'elle ne l'était cette année. Précisons par ailleurs que tous les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévus cette année et qui tourneront encore en 2021 seront d'office reconduits", ont annoncé lundi les organisateurs du festival.

La 27e édition des Francofolies de Spa se déroulera du 22 au 25 juillet 2021.

