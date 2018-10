Une soirée d'échangisme musical comme coup d'envoi à Francofaune

On ne manquera pas de vous en reparler bientôt, enfilant -une fois n'est pas coutume- deux casquettes à la fois: celle de journaliste et celle de musicien, puisqu'on participe à cette 13e édition des Secrètes sessions la guitare en bandoulière.

Bref rappel du concept: trois jours durant, de lundi à mercredi, une vingtaine de musiciens de tous horizons qui ne se connaissent pas (ou peu) sont enfermés dans le VK molenbeekois et se relaient pour créer une nouvelle chanson toutes les deux heures. Les morceaux sont enregistrés dans la foulée et seront joués sur scène le jeudi 4 octobre pour un grand feu d'artifice final. Parmi les artistes présents, on retrouvera notamment (Antoine) Chance, Jawhar, le duo Blondy Brownie, Gaëtan Streel, des membres de BRNS, Joy As A Toy, Monolithe Noir, Esinam...

La suite des événements se déroulera du Botanique à L'Atelier 210, du Théâtre 140 à la Vennerie, de Chez Maman au MIMA en passant par le Jardin de ma Soeur, avec une solide affiche francophile: Brigitte Fontaine, Baloji, Alaclair Ensemble, Sharko pour un concert unique en français, Jérôme Mardaga, Frànçois Atlas, Peritelle... Ce serait bête de manquer ça, non?

Francofaune, du 4 au 14/10, Bruxelles. Pass à 49 euros. www.francofaune.be

Un exemple de morceau écrit lors de la dernière édition des Secrètes sessions: