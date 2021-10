Lancée en grande pompe il y a peu, la nouvelle plateforme agenda Court-Circuit.live entend donner plus de visibilité aux talents issus de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"La Fédération Wallonie-Bruxelles regorge de musicien·ne·s talentueux·euses et d'organisations de concerts. Court-Circuit souhaite les mettre en avant au profit du public", explique l'ASBL derrière le Concours Circuit dans le communiqué qui annonce la naissance de la plateforme d'agenda-concerts.

Court-circuit.live, qui se veut être une référence pour tout ce qui se passe en Fédération Wallonie-Bruxelles, sera "un outil précieux pour l'écosystème musical en Belgique francophone, et surtout pour tous les amateurs de concert".

À l'heure actuelle, plus de 60 organisations et 2000 comptes artistes actifs ont été référencés, tous styles musicaux confondus (pop, rock, electro, hip-hop, chanson...).

Ce nouvel agenda mettra en valeur "une diversité impressionnante d'artistes et d'événements à venir, aussi bien dans des salles reconnues que dans des lieux plus intimistes évoluant hors des radars".

Disponible via www.court-circuit.live ainsi que sur l'App Store et Google Play.

