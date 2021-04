C'est officiel, deux ans après son premier album, le 30 juillet prochain, Billie Eilish sortira un deuxième opus au titre aussi optimiste qu'un matin de Noël : Happier Than Ever.

Les rumeurs allaient de bon train depuis plusieurs mois, c'est désormais officiel : Billie Eilish va sortir un nouvel album. La chanteuse a mis à profit les longs mois de confinement pour finaliser les 16 titres qui composeront Happier Than Ever, le deuxième album de la californienne. C'est par une vidéo publiée sur les réseaux sociaux que la jeune chanteuse a annoncé la sortie de Happier Than Ever, contraste évident entre la mine un peu bougonne de l'artiste et le titre de l'album. Elle a d'ailleurs teasé sa communauté en écrivant :"Voilà la chose que je préfère dans tout ce que j'ai pu faire, je suis super excitée, stressée et impatiente que vous l'écoutiez".

L'album, qui sortira le 30 juillet prochain a été produit dans la même démarche que When We All Fall Asleep, Where Do We Go? C'est-à-dire sans aucun apport extérieur à la famille, exclusivement par elle et Finneas, son frère. Un premier extrait de l'album sera dévoilé le jeudi 29 avril pour mettre l'eau à la bouche des fans.

Charles Christiaens

