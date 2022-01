Après le succès de sa première édition en 2021, "Place aux plus jeunes talents" fait son retour en 2022. Organisée par le Concours International de Musique de Chambre de Lyon (CIMCL) et l'application NomadPlay, la compétition s'adresse aux pianistes et violoncellistes de 7 à 14 ans.

Le concours, organisé en ligne, est entièrement gratuit. La performance doit être filmée depuis chez soi et envoyée entre le 5 janvier et le 13 mars 2022. Les morceaux sont par contre imposés aux musiciens, selon leur tranche d'âge et leur instrument de prédilection. Chaque prestation sera ensuite visionnée par un jury, qui annoncera les lauréats au public le 24 avril.

Depuis sa mise en ligne en 2019, la plateforme NomadPlay révolutionne le monde de la musique classique. Elle permet aux musiciens de jouer des partitions de chez eux, accompagnés par un orchestre ou un ensemble. L'intelligence artificielle leur donne la possibilité d'enlever le son d'un instrument pour être en immersion totale, à la place des autres musiciens qui les accompagnent. Une chouette opportunité pour les artistes dans un contexte sanitaire toujours plus incertain.

Amandine Fossoul

Le concours, organisé en ligne, est entièrement gratuit. La performance doit être filmée depuis chez soi et envoyée entre le 5 janvier et le 13 mars 2022. Les morceaux sont par contre imposés aux musiciens, selon leur tranche d'âge et leur instrument de prédilection. Chaque prestation sera ensuite visionnée par un jury, qui annoncera les lauréats au public le 24 avril. Depuis sa mise en ligne en 2019, la plateforme NomadPlay révolutionne le monde de la musique classique. Elle permet aux musiciens de jouer des partitions de chez eux, accompagnés par un orchestre ou un ensemble. L'intelligence artificielle leur donne la possibilité d'enlever le son d'un instrument pour être en immersion totale, à la place des autres musiciens qui les accompagnent. Une chouette opportunité pour les artistes dans un contexte sanitaire toujours plus incertain. Amandine Fossoul