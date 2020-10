C'est dans le désormais incontournable espace See U, dans les anciennes casernes d'Ixelles, qu'auront lieu les soirées Divagation Concert Club, tous les jeudis et vendredis pendant six mois.

Alors qu'on a niché avec bonheur nos Focus Music Box tout l'été au sein du See U Festival, on est ravis de voir que l'initiative prend le large et se décline désormais sous l'appellation de Divagation Concert Club pour les six mois à venir. Soit "un terrain de jeu éphémère pour des concerts intimistes, entre souterrains et émergence", qui se tiendra chaque jeudi et vendredi.Les premiers invités seront Pluies, en carte blanche ce jeudi 1er octobre pour une soirée performative et sonore hors normes; et Bérenger 2000, Inky-Poo et Hochiwah ce vendredi 2 pour une soirée Grand écart Records.Le tout se déroulera évidemment dans le respect les normes sanitaires, les concerts devront rester assis...