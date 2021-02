Connu aussi comme "The Originator", le musicien avait popularisé le "toasting", technique vocale ancêtre du rap. Il est décédé à l'âge de 78 ans.

Ewart Beckford, plus connu sous le nom de U-Roy, est décédé à l'âge de 78 ans, a confirmé son label, Trojan Records, qui n'a pas précisé les causes de sa mort. "Nous sommes profondément tristes d'annoncer que ce DJ pionnier, qui a révolutionné la musique jamaïcaine au début des années 70, est décédé hier en Jamaïque.

C'est en tant que DJ que Daddy U-Roy a débuté sa carrière, lui qui était un pionnier de la technique vocale dite du "toasting", technique de parler-chanter sur des riddims dancehall ou reggae qu'on pourrait assimiler à un proto-rap.

Auteur d'une vingtaine d'albums, il connait le succès à l'international avec des morceaux comme Natty Rebel ou Go De Natty Dread, et a contribué à l'album True Love de Toots and the Maytals, récompensé par un Grammy.

Il avait plusieurs fois foulé les scènes belges, notamment au Festival des Libertés en 2012 ou au Reggae Geel en 2014.

