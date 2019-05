Sur la route avec dEUS, pour les 20 ans de The Ideal Crash

Michael Ilegems Responsable musique Knack Focus

dEUS célèbre les 20 ans de son album-fétiche, The Ideal Crash. L'occasion d'une réédition en bonne et due forme. Et surtout d'une tournée européenne, qui avant de remplir huit fois l'Ancienne Belgique, a démarré au Portugal et en Espagne. Reportage sur place.

Une partie de dEUS a changé, mais pas son leader, Tom Barman. © CHARLIE DE KEERSMAECKER