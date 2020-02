Supergrass à l'Ancienne Belgique: les photos d'Etienne Tordoir

Étienne Tordoir Photographe

Un nouveau best-of sous le bras, Gaz Coombes & co. entammaient ce concert de reformation par le titre In it for the Money ("on fait ça pour les sous", NdlR): tout un symbole de l'humour so british du groupe originaire d'Oxford...