Ce samedi 2 mai à 20h, le premier club virtuel de Belgique ouvre ses portes. Les DJ Attari et DC Salas sont les invités de cette première édition qui a pour objectif de rassembler et de lutter contre la crise que vit actuellement le milieu culturel.

Ce n'est pas un secret, le monde de la culture vit un moment compliqué. L'annulation des évènements et l'arrêt des activités ont plongé le secteur dans l'incertitude. Pour lutter contre cette crise, la jeune start-up belge Square a lancé le premier club virtuel de Belgique. À l'instar d'United We Stream à Berlin, ce club a pour objectif de recréer virtuellement l'ambiance d'évènements musicaux réels et de renforcer au passage les interactions sociales.

En pratique, le concept est simple. Un ticket pour la soirée coûte cinq euros et donne accès à une fête virtuelle de quatre heures. Les participants se rejoignent sur Zoom, peuvent se voir et communiquer via un chat tout en profitant de la musique. La vente des billets permettra à l'organisation de payer les artistes et les promoteurs. Mais l'organisation espère aussi récolter assez de revenu afin de développer une application Web pour tous les acteurs du secteur et pouvant accueillir de futurs évènements virtuels.

Le premier évènement, organisé en collaboration avec le club bruxellois Jalousy, se déroulera samedi de 20h à minuit sur Zoom avec les DJ Attari et DC Salas.

