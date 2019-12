Comme l'an dernier, Spotify dévoile ce qui a été le plus écouté sur sa plateforme durant l'année écoulée. Pour la première fois, le géant suédois du streaming offre également à ses utilisateurs un "Wrapped" personnel sur ce qu'ils ont eux-mêmes écouté. À l'occasion de la fin de la décennie, il est également possible de découvrir ce qui a le plus marqué ces 10 dernières années.

En 2018, Spotify lançait une nouvelle fonctionnalité, Spotify Wrapped, qui offrait à ses utilisateurs un bilan musical de l'année. En ce mois de décembre 2019, Spotify réitère l'expérience et dévoile les artistes, les chansons, les albums... les plus écoutés cette année. En Belgique, c'est la jeune Billie Eilish qui est l'artiste la plus écoutée tandis que Someone You Loved de l'écossais Lewis Capaldi est le morceau le plus streamé. À l'échelle mondiale, on peut retrouver Post Malone sur la première marche du podium des artistes les plus écoutés. On retrouve de nouveau Billie Eilish et son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? à la première place des albums les plus diffusés.

Fin de la décennie oblige, Spotify propose également un "Wrapped" de ces 10 dernières années, dans lequel Ed Sheeran est l'artiste le plus populaire du plat pays, et son titre Shape of You, le plus écouté. À travers le monde, c'est le rappeur canadien Drake qui est l'artiste le plus répandu. À savoir que cette année, il est aussi possible aux utilisateurs de Spotify de découvrir les artistes et les morceaux qu'ils ont eux-mêmes le plus écoutés en 2019 et ces 10 dernières années.

Post Malone et Billie Eilish, les deux artistes les plus écoutés au monde en 2019 © Getty Images

Les classements complets

Les artistes les plus écoutés en Belgique en 2019

Billie Eilish Ed Sheeran Post Malone Ariana Grande David Guetta XXXTENTACION Khalid Angèle Roméo Elvis Shawn Mendes

Les morceaux les plus écoutés en Belgique en 2019

Someone You Loved - Lewis Capaldi Bad Guy - Billie Eilish Old Town Road-Remix - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus Señorita - Camila Cabello, Shawn Mendes Don't Call Me Up - Mabel Dance Monkey - Tones and I Shallow - Bradley Cooper, Lady Gaga I Don't Care - Ed Sheeran, Justin Bieber Piece of Your Heart - Meduza, Goodboys Hoe Het Danst - Armin Van Buuren, Davina Michelle, Marco Borsato

Les albums les plus écoutés en Belgique en 2019

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish Brol La Suite - Angèle Brol - Angèle Hollywood's Bleeding - Post Malone Thank U, Next - Ariana Grande 7 EP - Lil Nas X Les Étoiles Vagabondes: Expansion - Nekfeu Deux Frères - PNL No.6 Collaborations Project - Ed Sheeran Shawn Mendes - Shawn Mendes

Les artistes les plus écoutés dans le monde en 2019

Post Malone Billie Eilish Ariana Grande Ed Sheeran Bad Bunny

Les morceaux les plus écoutés dans le monde en 2019

Señorita - Camila Cabello, Shawn Mendes Bad Guy - Billie Eilish Sunflower - Post Malone, Swae Lee 7 Rings - Ariana Grande Old Town Road-Remix - Lil Nas X, Billy Ray Cyrus

Les albums les plus écoutés dans le monde en 2019

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish Hollywood's Bleeding - Post Malone Thank U, Next - Ariana Grande No.6 Collaborations Project - Ed Sheeran Shawn Mendes - Shawn Mendes

Les artistes féminines les plus écoutées dans le monde en 2019

Billie Eilish Ariana Grande Taylor Swift Camila Cabello Halsey

Les artistes masculin les plus écoutés dans le monde en 2019

Post Malone Ed Sheeran Bad Bunny Khalid J Balvin

Les morceaux les plus écoutés de la décennie en Belgique

Shape of You - Ed Sheeran Lean On - DJ Snake, Major Lazer, MØ One Dance - Drake, Kyla, Wizkid Rockstar - Post Malone, 21 Savage Thinking Out Loud - Ed Sheeran One Kiss - Calvin Harris, Dua Lipa Havana - Camila Cabello, Young Thug All of Me - John Legend Let Her Go - Passenger Take Me to Church - Hozier

Les artistes les plus écoutés de la décennie en Belgique

Ed Sheeran Drake David Guetta Calvin Harris Ariana Grande Coldplay Eminem Imagine Dragons Rihanna Post Malone

Les morceaux les plus écoutés de la décennie dans le monde

Shape of You - Ed Sheeran One Dance - Drake, Kyla, Wizkid Rockstar - Post Malone, 21 Savage Closer - The Chainsmokers, Halsey Thinking Out Loud - Ed Sheeran

Les artistes les plus écoutés de la décennie dans le monde

Drake Ed Sheeran Post Malone Ariana Grande Eminem

Les artistes féminines les plus écoutées de la décennie dans le monde

Ariana Grande Rihanna Taylor Swift Sia Beyonce

