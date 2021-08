Sinner's Day: les photos de Neon Judgement, Front 242, The Young Gods...

Étienne Tordoir Photographe

Après le festival de Ronquières, le Covid Safe Ticket a permis ce mercredi de se tenir sur la Kleine Strand d'Ostende sans masque ni distanciation, avec notamment PESCH (le nouveau projet de Peter Slabbynck de Red Zebra), The Names, Whispering Sons, The Young Gods, Front 242 et une reformation inattendue de Neon Judgement. Dès ce jeudi et jusque dimanche, il cède le sable à son cousin orienté 80's, le W Festival. Voici les photos d'Etienne Tordoir.

Sinner's Day, Ostende, 25\/08\/2021