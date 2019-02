Roméo Elvis, sans Le Motel, livre le premier extrait surprenant de son futur album Chocolat

"Quand on a cessé d'aimer, on doit se laisser tranquille." Pour la production du très personnel Malade, le frère d'Angèle s'est entouré de Eazydew et Vladimir Cauchemar. Un renouveau qui annonce le meilleur pour son album à venir, Chocolat, dont on reparlera très prochainement.