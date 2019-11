Ticketmaster, le leader mondial de la vente de ticket, a annoncé mercredi les gagnants de son enquête annuelle pour connaître l'événement live 2019 le plus mémorable en Belgique. Rock Werchter a terminé en tête du classement devant le concert de Rammstein et le Graspop Metal Meeting. Au niveau mondial, c'est Pink qui a été choisie comme l'artiste live de l'année.

Plus de 6.600 fans belges ont participé au grand sondage organisé comme chaque année par Ticketmaster. Ils ont choisi Rock Werchter pour le titre national de "Ticket Of The Year". C'est la 5e fois que le festival remporte ce prix.

Nele Bigaré, responsable communication de Rock Werchter, s'est dit, au nom du festival, "très fier". "C'est une belle reconnaissance de la part des visiteurs. Merci à notre équipe et à nos bénévoles. Ensemble, nous construisons Rock Werchter", a-t-il ajouté.

Le concert de Rammstein au Stade Roi Baudouin et le Graspop Metal Meeting complètent le podium.

A l'échelle mondiale, les participants ont élu Pink comme l'artiste live la plus appréciée par les fans en 2019. "Quel honneur", a réagi la chanteuse. "J'ai eu une équipe et une famille incroyables en tournées lors du Beautiful Trauma World Tour. Nous avons travaillé dur pour réaliser le meilleur spectacle pour tous les fans. Je suis si fière de l'équipe."

Les fans belges ont aussi eu l'occasion de pointer les concerts les plus attendus en 2020. Là encore, Rock Werchter arrive en tête du classement. Le Graspop Metal Meeting arrive au deuxième rang. Rammstein complète le pod ium.

Tickmaster est le leader mondial de la vente de tickets avec plus de 500 millions de ventes chaque année. Le sondage a été envoyé à une base de données de plus de 200 millions de fans.

Belga