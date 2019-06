Rock Werchter: Damoniaque

Julien Broquet Journaliste musique et télé

Aussi heureux sur scène qu'un gamin dans un magasin de jouets, Damon Albarn a assuré le show avec The Good, The Bad and the Queen.

The Good, The Bad & The Queen

Derrière les fûts, Tony Allen. Légende nigériane de l'afrobeat, batteur de feu Fela Kuti. 79 ans le 20 juillet. A la basse, le toujours très classe Paul Simonon. The Clash. 64 balais en fin d'année. On peut aussi, toute proportion gardée citer Simon Tong, ex-The Verve (47 piges seulement) à la guitare. Il y avait de l'expérience et quelques fameux pans de l'histoire de la musique samedi so...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×